В 30-х гг. ХХ в. в одном из советских журналов был напечатан фотоснимок, надпись под которым сообщала, что это "Первая женщина-летчица на Востоке". С фото смотрит добродушная, стройная, невысокая девушка, ставшая уже тогда живой легендой. Эта живая легенда была Лейла Мамедбекова, первая летчица-азербайджанка. Ее подвиги по праву составляют лучшие страницы истории Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Она родилась в 1909 г. в Баку. По воспоминаниям родных и близких, Лейла с детства была боевым ребенком. Что, впрочем, неудивительно, если учесть, что ее отец был революционером. Ей все время хотелось чего-то нового, неизведанного. А тут соседка позвала ее в аэроклуб, открывшийся недавно в Баку. Соседка отбор не прошла, а Лейла Мамедбекова неожиданно для себя прошла. И точно так же неожиданно ей понравилось летать.

Свой первый полет она совершила в июле 1931 г. Этот полет и сделал ее первой женщиной-пилотом и в Азербайджане, и на Кавказе, и даже в Южной Европе и Передней Азии. После этого полета начальник школы сказал Лейле Мамедбековой, что она рождена для неба.

Любопытно, что ее родители о героическом поступке дочери узнали не от нее самой, а из газетной заметки, в которой было рассказано и о полете, и о том, что друзья и коллеги первой азербайджанской летчицы отметили это событие в Доме культуры.

Через год Лейлу Мамедбекову направили на переподготовку в Москву, в Центральную летно-техническую школу Осоавиахима СССР. Эти годы стали основополагающими в ее карьере: Лейла Мамедбекова изучает самолет У-2, знакомится с прославленными летчиками В.Гризодубовой, М.Водопьяновым, А.Слепневым, будущим известным конструктором А.Яковлевым.

Кто бы мог подумать: вчера в чадре - сегодня в самолете! Но, видимо, про чадру, снятую Лейлой Мамедековой лишь в 1928 г., помнили в Баку даже в первые годы советской власти и к самолету не допускали, предложив место... библиотекаря. Тогда она отправилась к Мир-Джафару Багирову, тогдашнему Первому секретарю Компартии Азербайджана. И только после вмешательства Багирова уже на второй день она получила доступ к самолету.

Затем, в 1932 г., было летное Тушинское училище в Москве, Центральная летно-техническая школа Осоавиахима СССР. Семнадцатого марта 1933 г. Лейла Мамедбекова спрыгнула с парашютом с борта самолета У-2, став второй, после Нины Камневой, женщиной-парашютистом в Советском Союзе и первой в Азербайджане, на Кавказе и все в той же Передней Азии.

В свое время, в память об этом событии в Музей истории Азербайджана доставили дорогую реликвию - подтверждение прыжка: "Инструктор-пилот Мамедбекова во время тренировки в школе Осоавиахима 17 марта 1933 года совершила прыжок с самолета У-2 на парашюте ПТ-1".

Прыжки тогда были необязательны. Ее инструктор Павел Головин, впоследствии Герой Советского Союза, отговаривал девушку. Но она твердо заявила: "Я буду прыгать!". После прыжка Мамедбековой, кроме удостоверения, вручили значок парашютиста единого по стране образца. На нем стоял номер - 83.

А ведь этот прыжок мог быть первым и последним в жизни отважной авиатрессы - так в начале века называли женщин-пилотов. Зная лишь в теории, что делать, Лейла запуталась ногами в стропах парашюта, и он не раскрылся. Она, не потеряв мужества, дернула за второе кольцо и с успехом приземлилась. Хотя на земле уже была паника, и многие думали, что она погибнет.

Замечательный поэт Микаил Мюшфиг, окрыленный успехом азербайджанской летчицы, написал поэму "Афшан" (1933). В 1934 г. Лейла она стала победительницей соревнования по прыжкам с парашютом среди представителей закавказских республик без различия пола. Мюшвиг написал поэму "Шойля" (1934).

О судьбе первой мусульманской летчицы Лейлы Мамедбековой в 1943 г. был снят немой художественный фильм - "Исмет". Любопытно, что она сама принимала в нем участие - как каскадер, исполнитель трюков в небе, в том числе делала и знаменитую "мертвую петлю". По сути, она стала и первой в Азербайджане женщиной-каскадером.

"Хозяйка неба", - говорили тогда о Мамедбековой. Пожалуй, это действительно было так. В памяти современников навсегда остались полеты Лейлы по районам Азербайджана, ее долгие беседы с жителями деревень. У-2 часто садился в таких глухих селениях, где самолет, а тем более женщина за штурвалом, было настоящим шоком. Говорили даже, что если в бурю над аэропортом появится У-2 - "это Лейла ханум".

Ее младший сын Ханлар рассказывал в одном интервью, что и знаменитую парашютную вышку на Приморском бульваре построили по инициативе Лейлы Мамедбековой.

При этом о семье она тоже не забывала - по любви вышла замуж и родила шестерых детей. И при такой профессии муж был отнюдь не подкаблучником. О том, что в ее доме главным был мужчина, свидетельствует вот какой факт. У Лейлы были необыкновенно красивые волосы, которые она заплетала в длинную косу. Перед полетом авиатресса обычно укладывала ее за пояс или запихивала в шлемофон. Это, естественно, доставляло большие неудобства. По этой причине командование московской школы обратилось с прошением к супругу Мамедбековой обрезать косы. Вскоре из Баку пришел ответ. Положительный.

К 1941 г. Лейла Мамедбекова уже была майором авиации. Когда началась Великая Отечественная война, Лейла Мамедбекова написала заявление: она хотела на фронт! На фронт ее не взяли: у нее уже тогда было четверо детей, самый младший - грудной. По существовавшим тогда законам матерей с грудными детьми на фронт не брали.

Чуть позже на фронт пошел старший сын Лейлы Мамедбековой - Фирудин. А младшему, Ханлару, довелось стать участником другой войны - Карабахской.

Получив отказ, майор авиации Мамедбекова не могла сидеть сложа руки. Долго пришлось добиваться открытия планерно-парашютного клуба, который с началом войны закрылся, доказывать необходимость его существования. Наконец, разрешение ей дали и поручили ответственное задание: готовить парашютистов-десантников. Всего за годы войны Лейла Мамедбекова подготовила 4 тысячи парашютистов-десантников, сотни летчиков и вошла в историю азербайджанской авиации и как замечательный педагог.

Двое из ее воспитанников - Адиль Кулиев и Николай Шевердяев - были удостоены высокого звания Героя Советского Союза за отвагу и выдержку в боях с фашистскими захватчиками.

Свой последний полет Лейла Мамедбекова совершила в 1949 г. Врачи запретили ей летать, но расстаться с небом было не под силу человеку, который всю свою жизнь парил на "стальных птицах" в облаках. До 1961 г. она проработала заместителем председателя бакинского комитета ДОСААФ, в обязанности которого входили частые поездки в аэроклуб, организация соревнований планеристов, парашютистов и т.д.

Среди высоких правительственных наград, полученных Лейлой Мамедбековой в военные и последующие годы, есть медаль, которая говорит о еще одном подвиге этой удивительной азербайджанской женщины - "Медаль материнства".

Еще при жизни став легендой, Лейла Мамедбекова всегда была в центре внимания творческих личностей. Поэты посвящали ей стихи и поэмы, художники писали ее портреты. К примеру, известная художница Александра Якушева, близкий друг прославленный летчицы, посвятила ей не одно полотно.

Кроме фильма "Исмет", про Лейлу Мамедбекову был снят фильм "Лейла" из документальной серии о выдающихся сынах и дочерях азербайджанского народа, и "Выше неба - только небо". В 2009 г. в честь ее 100-летия "Азермаркой" была выпущена почтовая марка с изображением первой женщины-летчицы на Востоке, на которой Лейла изображена в шлеме летчика.

Американское издание "Huffington Post" назвало азербайджанскую летчицу Лейлу Мамедбекову среди числа известных женщин-пилотов, которые принимали участие во Второй мировой войне, несмотря на свой пол.

"Своей жизнью она сломала стереотип о мусульманских женщинах, сала типичной для Азербайджана - стране, в которой женщины получили право голосовать раньше, чем в США", - говорилось в статье.