В Гусарском районе Азербайджана произошел пожар, в результате которого погиб 1 человек.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, пламя охватило наружное покрытие киоска общей площадью 27 кв метров, передает Day.Az.

В помещении пожарные обнаружили обгоревшее тело Сеидова Намика Абдулла оглу 1977 г.р. Близлежащие постройки удалось уберечь от огня. Пламя потушено.

В связи с инцидентом соответствующими структурами ведется расследование.