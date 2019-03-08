Пожар в киоске в Азербайджане, есть погибший
8 марта 2019 09:27 143
В Гусарском районе Азербайджана произошел пожар, в результате которого погиб 1 человек.
Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, пламя охватило наружное покрытие киоска общей площадью 27 кв метров, передает Day.Az.
В помещении пожарные обнаружили обгоревшее тело Сеидова Намика Абдулла оглу 1977 г.р. Близлежащие постройки удалось уберечь от огня. Пламя потушено.
В связи с инцидентом соответствующими структурами ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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