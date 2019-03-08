Кабмин принял решение об утверждении правил приостановки эксплуатации и ликвидации платных дорог.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соотвествующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

С полным текстом решения можно ознакомиться по этой ссылке.

Новость обновляется