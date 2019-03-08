Кабмин принял важное решение по платным дорогам
8 марта 2019 11:00 243
Кабмин принял решение об утверждении правил приостановки эксплуатации и ликвидации платных дорог.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Соотвествующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
С полным текстом решения можно ознакомиться по этой ссылке.
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