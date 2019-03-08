Вчера вечером в Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на primetime.az, автомобиль Niva с госномером 90-LP-444 врезался в одну из заправочных станций в Наримановском районе Баку.

Сообщается, что водитель врезался в заправочный аппарат в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии автомобиль перевернулся. Есть пострадавшие.

На место происшествия были привлечены сотрудники.

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