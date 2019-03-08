В Центре Гейдара Алиева впервые в Азербайджане произведение "Гексамерон" было представлено в исполнении пианистов шести стран, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьера "Гексамерона", которая уникальна не только по своей сложности, но и тем, что очень редко исполняется в мире, вызвала большой интерес. Вечер прошел при аншлаге, завершившись овациями зрителей, которые стоя приветствовали артистов.

В концертной программе "Гексамерон. 6 роялей" приняли участие известные пианисты - Мурад Гусейнов из Азербайджана, Николас Рот из США, Катарина Тройтлер из Германии, Юнди Сью из Китая, Рустем Сайткулов из России и Ацуши Имада из Японии. Музыканты выступали под аккомпанемент симфонического оркестра под управлением Фуада Ибрагимова.

Вначале каждый из пианистов представил зрителям сольные композиции классических произведений. Кульминацией вечера стало, когда все шесть пианистов вышли на сцену, где было шесть роялей, и подарили зрителям потрясающие эмоции, исполнив композицию "Гексамерон". Это было редкое, историческое и грандиозное событие в мире классической музыки!

Произведение "Гексамерон" состоит из шести вариаций на тему "Пуританский марш" из оперы "Пуритане" итальянского композитора Винченцо Беллини. А название символизирует создание Вселенной за шесть дней, с чем и связаны структура произведения и соавторская концепция шести композиторов. В 1837 году выдающийся композитор и пианист Ференц Лист совместно с пятью коллегами обработал вариации на тему "Пуританский марш" из оперы "Пуритане". Ференц Лист написал вступление, одну вариацию, переходные элементы и финал, а также объединил все пьесы в виде единого художественного произведения. Авторами остальных вариаций являются известные композиторы-исполнители Фредерик Шопен, Карл Черни, Анри Герц, Иоганн Петер Пиксис и Сигизмунд Тальберг. Впервые произведение было исполнено на благотворительном концерте в Париже 31 марта 1837 года. Затем Ференц Лист обработал его для фортепиано и для оркестра. Оркестровые ноты для концерта в Центре Гейдара Алиева были предоставлены австралийским пианистом Лесли Ховардом.

После выступления артисты поделились своими впечатлениями.

Юнди Сью (Китай): "Выступление было потрясающим. Мне было очень приятно впервые выступать в Баку, перед такими зрителями, показать свое мастерство вместе с другими известными музыкантами. Оркестр также был потрясающим, у нас была полная гармония, я очень счастлива, что нам удалось подарить такой праздник любителям классической музыки"

Катарина Тройтлер (Германия): "Впервые приехала в Азербайджан и восхищена красотой Баку, добродушием людей и национальной кухней. Аудитория очень внимательно слушала наши выступления и одаривала овациями, что мне очень понравилось"

Николас Рот (США): "Произведение "Гексамерон", которому более 180 лет, является одним из самых сложных произведений в мире музыки, в нем отражены все техники игры на фортепиано. И я счастлив, что смог посетить Баку, увидеть его фантастическую архитектуру, найти новых друзей, выступить на одной сцене с такими прекрасными музыкантами и публикой".

Ацуши Имада (Япония): "Произведение "Гексамерон" очень редко исполняется с участием шести пианистов и роялей, с сопровождением оркестра. Этот день действительно может считаться для любителей музыки большим музыкальным праздником. Спасибо организаторам за проведение такого незабываемого вечера".

Рустем Сайткулов (Россия): "Впервые в Баку, впервые играл в таком составе, впервые исполнял произведение "Гексамерон" - и впечатления самые лучшие и невероятные. Особенно хотелось бы отметить, что Центр Гейдара Алиева один из лучших залов мира, где я выступал. Эстетически и архитектурно поражает воображение!".

Мурад Гусейнов (Азербайджан): "Выступление в Центре Гейдара Алиева - это большая ответственность. Азербайджан сегодня превратился также в один из центров мировой музыки. Отрадно отметить, шесть представителей разных стран и школ вместе исполнили произведение "Гексамерон", что является уникальным явлением. И для нас самих музыкантов вместе выступать было очень интересным, потому что, как правило, мы выступаем соло или вместе с оркестром. Замечательное выступление было по достоинству оценено зрителями, среди которых было много представительниц прекрасной половины человечества. Поэтому этот вечер также стал своеобразным подарком на Международный женский праздник - 8 марта. Желаем всем счастья и процветания!".