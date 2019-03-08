По поручению Президента Ильхама Алиева по 14 адресам в Баку проводятся праздничные ярмарки в связи с праздником Новруз.

Об этом сообщает Day.Az.

Ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции проводятся совместно Исполнительной властью города Баку и министерством сельского хозяйства при организационной поддержке Администрации Президента Азербайджана каждые субботу и воскресенье, начиная со второго марта, а также каждый день с 16 по 21 марта во всех городах и райцентрах страны.

№№ Район Адрес Площадь (кв.м.) Бинагадинский ул. Кунанбаева в 7-м микрорайоне 1500 Хатаинский на пересечении ул. Мазахира Рустамова с ул. Сараево и С.А.Ширвани 2000 Гарадагский пос. Локбатан, ул. 28 Мая, участок перед Олимпийской спортивной базой 2000 Насиминский ул. братьев Мардановых 59 420 Наримановский на площади Гялябя на просп. Ф.Х.Хойского 5000 Пираллахинский в нежилом объекте на ул. К.Рзаева, 14 в пос. Пираллахи 150 Сабунчинский пос. Бакиханова, ул. М.Фаталиева, 72 1800 Сураханский пос. Гарачухур, жилой массив "Ени Гюняшли V", Т/Ц "Гюнеш" 900 Хазарский пос. Мардакян, ул. С.Есенина, второй переулок, 500 Ясамальский Просп. Г.Джавида, в парке перед зданием Академии наук Азербайджана 600 Низаминский на автомобильной остановке Т/Ц "Орбита", расположенного по адресу просп. Гара Гараева 55/57, и на рынке "8-й километр" по адресу ул. Дж.Нахчыванского, 74 10000 600 Сабаильский ул. Сейрана Мамедова 6, и рядом с отелем Landmark на ул. Низами, 154. 200 600

На ярмарках в Баку будет выставлено на продажу 52 наименования продукции из 42 районов страны. Организаторы приглашают жителей столицы на ярмарки.

На ярмарке фермеры, семейные хозяйства из различных регионов республики будут предлагать населению широкий ассортимент сельскозяйственной продукции по ценам, которые будут намного дешевле рыночных. На ярмарках соответствующие структуры будут контролировать качество и цены продукции.