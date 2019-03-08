В Баку потеплеет
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 9 марта.
Как сообщили Report в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает Day.Az.
Утром местами будет слабый туман.
Северо-западный ветер днем перейдет на умеренный юго-западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление опустится с 774 мм до 770 мм ртутного столба.
Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман.
Днем скорость западного ветра в горных районах временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью ожидается 1-6 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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В Баку потеплеет
В Баку потеплеет
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