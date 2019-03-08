Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 9 марта.

Как сообщили Report в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает Day.Az.

Утром местами будет слабый туман.

Северо-западный ветер днем перейдет на умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 774 мм до 770 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман.

Днем скорость западного ветра в горных районах временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью ожидается 1-6 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.