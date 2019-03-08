Сильный северный ветер повалил два дерева в Баку. Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend завотделом охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

По его словам, одно дерево упало в Низаминском, другое - в Ясамальском районе столицы. "К счастью, деревья упали на пустой территории, и не нанесли ущерб. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники объединения".

Отметим, что ранее директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева сообщала, что восьмого марта в Азербайджане будет наблюдаться ветреная и, относительно, холодная погода.

По словам директора, скорость северного ветра в этот день составит 15-20 метров в секунду.

"В первой половине дня ожидается, что скорость ветра достигнет 23 метров в секунду. Температура воздуха составит около 8 градусов тепла, что характерно для зимних месяцев", - добавила Тагиева.