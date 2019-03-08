С праздником вас, дорогие азербайджанские женщины! - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 марта 2019 14:14 120
Во многих точках планеты, в том числе, в Азербайджане, отмечается Международный женский день - 8 марта.
Сегодня везде на улицах и в парках Баку можно увидеть девушек и женщин, несущих в руках букеты цветов.
Бесспорно, азербайджанские женщины достойны всяческого внимания и любви не только в этот день, а всегда и везде.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей фоторепортаж из Баку, отмечающего Международный женский день.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!