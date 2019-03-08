Среди лиц, захваченных в плен или взятых в заложники армянами в результате нагорно-карабахского конфликта, начавшегося с территориальных претензий Армении к Азербайджану и провокаций на этнической почве, есть также граждане Азербайджана различной национальности, в том числе русские и татары.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, одна из них - жительница агдамского села Мурадбейли, русская по национальности Аббасова Нина Георгиевна 1937 г.р.

23 июля 1993 года при оккупации Агдамского района армяне взяли Н.Аббасову и ее супруга Аббасова Али Расул оглу в заложники. Они держали ее в заложниках целый год и освободили только 25 июля 1994 года.

После освобождения Н.Аббасова некоторое время прожила в Сумгайыте. Однако, она не смогла здесь жить и решила вернуться на карабахскую землю. На данный момент Н.Аббасовой 82 года. Она живет в агдамском селе Афатли.

По словам Н.Аббасовой, она познакомилась с будущим мужем в российском городе Кемерово в 1955 году: "Али был очень привлекательным молодым человеком. Он работал в Кемерово. Мы поженились в 1957 году. У Али не было братьев. У него были три сестры и нам пришлось вернуться к ним в Азербайджан и обосноваться в селе Мурадбейли.

Несмотря на то, что я была другой национальности, ко мне относились очень хорошо. Свекровь и золовки приняли меня как родную. У нас родились четверо детей. Естественно, до начала карабахской войны все было нормально. Однако, война изменила все. Мой супруг хотел отправить меня с детьми в Гузанлы, а сам решил остаться в Мурадбейли. Но я сказала ему, что мы будем вместе и отказалась уезжать. 23 июля армяне вторглись в село и взяли нас в заложники".

Впервые за истекшие 26 лет Н.Аббасова рассказывает о случившемся, не скрывая слез: "Нас увезли в лагерь для попавших в плен. Люди были истощены, голодны, они кричали. На наших глазах насиловали малолетних девочек, женщин и даже пожилых. Мужчин унижали. Меня держали в заложниках 14 месяцев, но затем обменяли на армян. Что касается Али, его увезли в Шушу, а оттуда в Ханкенди. Спустя два года его также освободили. Армяне постоянно избивали Али, тушили о тело сигаретные окурки. Из-за пережитого морального и физического давления спустя некоторое время после освобождения супруг скончался".

Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж, подготовленный Report.

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