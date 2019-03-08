В Бакинском дворце спорта (просп. Нефтяников, 26а) седьмого марта открылась выставка "Лучшее из Индии", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это вторая выставка эксклюзивной торговой продукции самого большого торгового мероприятия, организуемого Торгово-промышленной палатой Индии при поддержке посольства Индии в Баку.

Выставка будет работать до 17 марта с 10:00 до 18:00, вход свободный.

В выставке участвуют 75 индийских компаний, которые демонстрируют электротовары, электронику, велосипеды, рис, чай, специи, упаковочную тару, фармацевтическую продукцию, сувениры, поделки умельцев, канцелярские товары, домашнюю мебель, текстиль и одежду, ювелирные изделия и пр.

Выставка реализуется в рамках взаимного торгового сотрудничества между Индией и Азербайджаном и поддерживается министерством торговли и промышленности Индии.

Отметим, что Азербайджан и Индию связывают исторические узы, между двумя странами существует развивающееся двухстороннее сотрудничество, опирающееся на тесные дружественные отношения. Страны сотрудничают в сферах энергетики, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма, информационных технологий, науки и технологий, текстильной, образовательной сферах и др.

В 2017 году объем импорта Индии в Азербайджан превысил в денежном выражении 37 миллионов долларов, а общий объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Индией достиг 463 миллионов долларов. В учебных заведениях Индии профессиональным кадрам и студентам Азербайджана предлагаются образовательные программы, расходы по которым покрываются в рамках Индийской программы технического и экономического сотрудничества (İTEC).