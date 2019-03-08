В Джалилабаде школьница обнаружила холодное оружие, датируемое первыми веками нашей эры. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, удивительную находку обнаружила ученица 5-го класса сельской школы в Шатырлы Гюльнар Меликова в ходе хозяйственных работ. Найденный ею металлический топор длиной 18 см датируется первыми веками нашей эры.

По словам местного историка Эльшада Аманова, впервые на территории села обнаружен топор, использовавшийся в стародавние времена в боях. Историк отметил, что изготовленный кустарным способом топор относится к первым векам нашей эры.

Находка будет передана в историко-краеведческий музей Джалилабадского района.