В резиденции газеты "Washington Post" состоялось мероприятие "Продукция ГУАМ" с участием посольств стран ГУАМ, аккредитованных в США. Мероприятие было организовано ассоциацией Community Empowerment и компанией Global Chamber.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие сотрудники дипломатических представительств, аккредитованных в США, бизнес-компаний и местной общественности.

На мероприятии состоялись выступления об академических и бизнес-возможностях в странах ГУАМ, роли организации в укреплении сотрудничества между этими странами.

Выступивший наряду с представителями посольств Грузии, Украины и Молдовы, советник посольства нашей страны в США Орхан Зейналов проинформировал о бизнес-проектах Азербайджана, развивающихся промышленных сферах, торговых связях и потенциальных возможностях, подчеркнул значение сотрудничества для развития региона.

Отметим, что в центре внимания на мероприятии была винная продукция стран ГУАМ. Представленные вина бренда "Савалан" Азербайджана вызвали интерес гостей. Представители бизнеса заинтересовались возможностями распространения азербайджанских вин на рынке США.

На мероприятии гостям были представлены блюда национальной кухни и кондитерские изделия Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. Уголок, отражающий образцы национальной культуры нашей страны, вызвал интерес гостей.