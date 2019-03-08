В Сумгайыте уволено несколько сотрудников полиции
8 марта 2019 21:11 264
В Сумгайыте уволен начальник отделения и несколько сотрудников полиции, сообщает Day.Az со ссылкой на Report.
Отмечается, что от выполнения своих обязанностей освобожденыначальник 4-го отделения Управления полиции города Сумгайыт Руслан Гусейнов, а также сотрудники полиции Логман Исмаилов, Рашид Маджидов.
Отмечается, что кадровые перестановки будут продолжаться.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!