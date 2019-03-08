В Сумгайыте уволен начальник отделения и несколько сотрудников полиции, сообщает Day.Az со ссылкой на Report.

Отмечается, что от выполнения своих обязанностей освобожденыначальник 4-го отделения Управления полиции города Сумгайыт Руслан Гусейнов, а также сотрудники полиции Логман Исмаилов, Рашид Маджидов.

Отмечается, что кадровые перестановки будут продолжаться.