Процесс реформирования в целом, и в частности в сфере пенсионного обеспечения продолжается на высоком уровне, наглядным подтверждением чему являются важнейшие шаги, предпринятые в рамках государственной политики Азербайджана, заявил Trend министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, передает Day.Az.

Как отметил министр, в течение года будет готова новая Концепция, которая будет рассчитывать, и прогнозировать пенсионную систему Азербайджана до 2030, 2040, 2050 и далее годов.

"Концепция готовится в рамках реформирования пенсионной системы в Азербайджане. Мы в будущем хотим внедрить в Азербайджане следующие два уровня пенсионные системы, которые широко применяются в международной практике. С этой целью мы привлекли местных и иностранных экспертов", - заявил Бабаев.

Министр напомнил, о том, что в минувшем году глава государства принял исторический закон, который позволил обеспечить амнистию страхового стажа для граждан до 2006 года.

"Это дало нам возможность, чтобы уже с первого января 2019 года автоматизировать назначение пенсии в Азербайджане, и сегодня мы уже встретились с пятитысячным пенсионером, который получил свою пенсию электронным путем. Несомненно, это значимая реформа, причем в весьма небольшом количестве стран мира существует такая практика. Я думаю, что в этом плане мы будем одним из лучших примеров по организации системы назначения пенсий. Но на этом наши реформы не останавливаются, как вы знаете, глава государства назначил минимальную пенсию в Азербайджане, в размере 160 манатов, что превышает показатели прожиточного минимума, поэтому этот шаг поможет нам повысить уровень жизни наших пенсионеров", - отметил министр.

Отметим, что первого марта 2019 года средний размер минимальной трудовой пенсии в Азербайджане увеличился на 38,5 процента и составил 160 манатов.

Ранее минимальный размер трудовых пенсий составлял 116 манатов.

Увеличение минимального размера пенсий, охватило 233 тысячи пенсионеров, в том числе 140 тысяч лиц, получающих пенсию по инвалидности.

Из этой суммы у девяти тысяч пенсионеров рост пенсий составит 75 манатов, у 26 тысяч - 37 манатов, у 74 тысяч - 27 манатов.

Для финансирования повышения пенсий из Государственного фонда социальной защиты выделено 49 миллионов манатов.

За последние 15 лет в Азербайджане рост трудовых выплат осуществлялся семь раз, а минимальный размер трудовых пенсий увеличивался в 6,5 раз.