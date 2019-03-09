Утром в субботу в жилом здании по адресу Кероглу, 74 Бинагадинского района Баку произошел пожар, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пожар вспыхнул на третьем этаже здания.

В связи с пожаром эвакуированы жители здания. На данный момент на месте происшествия работает пожарная бригада.