Ужасный пожар в жилом здании в Баку: Идет эвакуация - ФОТО
9 марта 2019 09:21 945
Утром в субботу в жилом здании по адресу Кероглу, 74 Бинагадинского района Баку произошел пожар, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Пожар вспыхнул на третьем этаже здания.
В связи с пожаром эвакуированы жители здания. На данный момент на месте происшествия работает пожарная бригада.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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