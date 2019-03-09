В Алматы из квартиры гражданина Азербайджана в одном из элитных микрорайонов города были похищены деньги, золотые украшения и дорогая видеотехника, сообщает Day.Az со ссылкой на nur.kz.

Сотрудниками Управления полиции Медеуского района задержан 31-летний преступник, подозреваемый в ряде квартирных краж на территории мегаполиса.

"Ранее судимый за кражи мужчина в одном из эпизодов, путем подбора ключа проник в квартиру гражданина Азербайджана и тайно похитил денежные средства, золотые изделия и дорогую видеотехнику", - сообщили в Департаменте полиции города.

Полицейские установили, что домушник работал в одиночку и исключительно в элитных микрорайонах. На сегодняшний день установлена его причастность к восьми аналогичным преступлениям.

"В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст.188 УК РК. На данный момент он находится под стражей", - добавили в департаменте.