Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов назвал причину приостановки реконструкционных работ в парке Ататюрка в столице.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, глава ИВ сообщил, что по поручению президента в парке начались реконструкционные работы.

"Во время работ стало известно, что в центре парка проходит труба, и там имеется утечка. После решения проблемы со стороны "Азерсу" работы будут продолжены", - отметил Э.Азизов.