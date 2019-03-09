Почему приостановлен ремонт парка Ататюрка в Баку? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
9 марта 2019 10:52 339
Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов назвал причину приостановки реконструкционных работ в парке Ататюрка в столице.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, глава ИВ сообщил, что по поручению президента в парке начались реконструкционные работы.
"Во время работ стало известно, что в центре парка проходит труба, и там имеется утечка. После решения проблемы со стороны "Азерсу" работы будут продолжены", - отметил Э.Азизов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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