Что будет с т.н. "Советской" - ГОТОВИТСЯ РЕШЕНИЕ
9 марта 2019 10:57 673
"Как вам известно, готовится специальный план в связи с территорией в Баку, именуемой в народе "Советская".
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, сказал глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.
По его словам, в настоящее время над проектом работают специалисты, готовятся интересные предложения, в ближайшие дни будут представлены общественности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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