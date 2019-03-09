"Как вам известно, готовится специальный план в связи с территорией в Баку, именуемой в народе "Советская".

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, сказал глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

По его словам, в настоящее время над проектом работают специалисты, готовятся интересные предложения, в ближайшие дни будут представлены общественности.