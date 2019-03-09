В одном из торговых центров в поселке Локбатан Гарадагского района Баку у гражданина Азербайджана путем мошенничества были отобраны деньги. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно сообщению пресс-службы, житель столицы Али Сафаров обратился в Центр поддержки 102 и заявил, что в момент, когда он находился в торговом центре, два иностранных гражданина, говорящих на турецком языке, подошли к нему и попросили его рассказать о самых крупных банкнотах в Азербайджане. Сафаров показал этим лицам все имевшиеся при себе деньги. Один из иностранцев взял у Сафарова деньги якобы для того, чтобы рассмотреть их. В момент, когда они возвращали Сафарову эти банкноты, иностранцы путем мошенничества присвоили себе 300 манатов и 100 долларов США, принадлежащих Сафарову. В отделении Гарадагского РУП начался поиск подозреваемых лиц. В ходе операции были задержаны граждане Ирана Давуд Могаддами и Йосеф Хади. В своих показаниях задержанные лица признались в том, что путем мошенничества присвоили деньги у Сафарова.

Не исключается, что задержанные иранские граждане совершали аналогичные преступления и в отношении других граждан.