МЧС Азербайджана распространило официальное сообщение в связи с пожаром, произошедшим утром в субботу в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, на третьем этаже пятиэтажного жилого здания на кухне однокомнатной квартиры с общей площадью 28 квадратных метров сгорели кухонные принадлежности на площади шесть квадратных метров. Из-за высокой температуры обгорел потолок ванной комнаты. Согласно сообщению, оставшаяся часть квартиры была защищена от огня, передает Day.Az.

Пожар был потушен подразделением пожарной охраны.