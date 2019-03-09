МЧС об ужасном пожаре в жилом здании в Баку
9 марта 2019 11:30 71
МЧС Азербайджана распространило официальное сообщение в связи с пожаром, произошедшим утром в субботу в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, на третьем этаже пятиэтажного жилого здания на кухне однокомнатной квартиры с общей площадью 28 квадратных метров сгорели кухонные принадлежности на площади шесть квадратных метров. Из-за высокой температуры обгорел потолок ванной комнаты. Согласно сообщению, оставшаяся часть квартиры была защищена от огня, передает Day.Az.
Пожар был потушен подразделением пожарной охраны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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