"Массовый снос домов на территории, именуемом "Хутор" в Баку в ближайшие дни не намечен".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

"В Баку мы добились большого развития, но, как и в каждом городе, здесь тоже имеются свои проблемы. Все вопросы рассматриваются по очередности, и по мере рассмотрения этих вопросов мы будет информировать общественность о них".