В т.н. "Хуторе" в Баку готовится массовый снос домов? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
9 марта 2019 11:34 180
"Массовый снос домов на территории, именуемом "Хутор" в Баку в ближайшие дни не намечен".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.
"В Баку мы добились большого развития, но, как и в каждом городе, здесь тоже имеются свои проблемы. Все вопросы рассматриваются по очередности, и по мере рассмотрения этих вопросов мы будет информировать общественность о них".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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