Жуткая авария в Баку: Женщина-водитель врезалась в тоннель
9 марта 2019 12:36 370
В Ямальском районе Баку произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на orman.az, женщина-водитель на автомобиле "Mercedes" потеряла управление и врезалась в тоннель .
По ее словам, параллельно с ее автомобилем двигалась другая машина и при въезде в тоннель, та машина совершила опасные маневры.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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