В Ямальском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на orman.az, женщина-водитель на автомобиле "Mercedes" потеряла управление и врезалась в тоннель .

По ее словам, параллельно с ее автомобилем двигалась другая машина и при въезде в тоннель, та машина совершила опасные маневры.

По факту ведется расследование.