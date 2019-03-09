Азербайджану угрожают снежной лавиной? - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов, в Баку ночью 5-7, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 769 миллиметров до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, днем - 55-60 процентов. В связи с усилением с 10 до 13 марта юго-западного ветра, повышением температуры есть вероятность схода снежной лавины в горных территориях.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах будет туман.
Западный ветер в горных территориях временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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