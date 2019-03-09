За свои 97 лет народный артист СССР Владимир Этуш сыграл около ста ролей в кино и театре. Визитной карточкой актера, стала роль товарища Саахова в фильме "Кавказская пленница".

Владимир Этуш - советский и российский актёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР, ветеран Великой Отечественной войны знаком зрителю прежде всего по своим комедийным ролям. Однако актер за свою долгую карьеру успел сыграть множество не только комедийных, но и других разнообразных и многогранных персонажей, появляясь на экране в разных ампула, в том числе - и злодеев. Думаю все помнят самого знаменитого злодея - Карабаса - Барабаса...

Фантастически тонкая игра в театре или кино не оставляет никаких сомнений в безмерном таланте Этуша. А вместе с тем, Владимир Абрамович еще и потрясающий собеседник. Его истории и рассказы хочется слушать, слушать - без перерыва, передает Day.Az со ссылкой на lifedeeper.ru.

Вот его его мысли, высказывания, цитаты, размышления.

Сейчас говорят "Здрасте, здрасте", а раньше "Здра-а-авствуйте"

Правило настоящего времени: если задействована идеология, будьте уверены - книгу издадут и деньги на фильм дадут. И когда "Буратино" снимали - не о детях заботились, а об их головах.

В мою квартиру недавно забрались воры - вдруг через какое-то время взяли и почти все вернули. Вместе с запиской: "Уважаемый Этуш! Извините нас, мы были вынуждены это сделать". Понять, кто здесь живет, легко: мой портрет в гостиной, афиши на стенах.

С друзьями куда? В ресторан, конечно. В "Кавказской пленнице" мне очень приятно, искренне говорю.

Театр - это моя жизнь, как же мне без него? Я получаю удовольствие даже от работы в антрепризе.

Неверно думать, что Москва, избалованная, реагирует на качество, а регионы реагируют на лица. Как играть - это важно.

Сегодня творится что-то невообразимое! В театре, на сцене кто что хочет - тот то и делает! Никакой цензуры нет, кругом попса и голые, простите, попы! Наверное, это все-таки неправильно.

Бывает, что человека не берут, не берут, потом протолкнут, а оказывается, что он - талант. Но бывает и наоборот.

Нет на земле никаких русских, немцев, евреев, голландцев... Есть просто люди, которые воюют, которые терпят, которые боятся и которых заставили стрелять друг в друга.

Саахов - это уже легенда, все разговаривают со мной моим же текстом: "Шляпу сними, садись".

Ни одной из своих жен я не предлагал: "Хочешь за меня замуж?", вообще таких слов не говорил.

В артистах ничего не читавшим делать нечего.

Сцена театра - это святое, алтарь. Там "грязи" быть не должно.

Я актер голодный. Слишком мало я играл.

После выхода картины на экраны знакомые предупреждали меня, чтобы был осторожен - мол, кавказцы и побить могут. А получилось совсем наоборот. Как-то пришёл на базар, так меня там чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, стали наперебой угощать. То есть приняли как родного. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов - это армянин, армяне считали, что он азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего... И всем было приятно. Особенно мне. Смерть - это вещь, конечно же, неожиданная, но ожидаемая.