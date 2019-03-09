В Гедабекском районе произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате столкновения двух автомобилей марок "ВАЗ" в селе Гарадаг пострадали восемь человек, включая одного ребенка.

Пострадавшими являются:

1. Байрамов Араз Мухаммед оглы (1984)

2. Гасанов Натиг Нариман оглы (1989)

3. Мусаев Тариэль Эльбар оглы (1989)

4. Мамедов Араз Мехбали оглы (1989)

5. Пирвердиев Тебриз Гусейн оглы (1960)

6. Гасымов Рамиль Вугар оглы (2008)

7. Фарзалиев Мобиль Абиль оглы (2004)

8. Мамедов Матлаб (2012)

Раненые были доставлены в Гедабекскую центральную больницу, после чего переведены в гянджинские больницы.

По факту ведется расследование.