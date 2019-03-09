Исполнительной властью города Гянджи была организована сельскохозяйственная ярмарка "Новруз-2019"

Как сообщает западное бюро Report, ярмарка организована на улице Шейха Бахаддина в Низаминском районе Гянджи и в торговом центре "Grand Qafqaz" Кяпязского района.

На ярмарке на продажу были выставлены сельскохозяйственные и пищевые продукты, произведенные в Гяндже и прилегающих регионах. Покупателям были предоставлены продукты ниже рыночной стоимости.

Место проведения было организовано в соответствии с современными стандартами, была создана благоприятная торговая среда для потребителей и фермеров.

На ярмарке 1 яйцо стоит 10 копеек, 50 кг муки - 26,50 манатов, один кг грецких орехов и фундука - 4-6 манатов, каштаны - 7 манатов, говядина - 7,50 манатов, баранина - 8 манатов, куриное мясо - 3,30 манатов. Цена на картофель и лук колеблется в пределах 50-60 копеек.

Качество всей продукции контролируется. Ярмарка будет организовываться регулярно каждую субботу и воскресенье до праздника Новруз.

По указу президента Ильхама Алиева "Ярмарка Новруз Байрамы" будет проводиться со 2 марта каждую субботу и воскресенье, и каждый день с 16 по 21 марта в 14 местах столицы, а также в центрах городов и районов.