Сегодня в 27-ми городах и районах республики состоится первый этап выпускного экзамена для учащихся 9-х классов общеобразовательных учебных заведений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в экзамене ожидается участие 39700 школьников.

На экзамене с целью выявления знаний и умений школьников представлено 45 заданий по языку, на котором осуществлялось обучение, математике и иностранному языку.

Для проведения первого этапа выпускного экзамена учеников IX классов в названных городах и районах в целом создан 91 экзаменационный центр.

В экзамене ожидается участие 39 700 учащихся (в Гяндже - 3133, Дашкесане - 278, Гёйгёле - 858, Самухе - 718, Сумгайыте - 4542, Абшероне - 4161, Шемахе - 990, Нафталане - 103, Геранбое - 1354, Евлахе - 1350, Шеки - 2013, Габале - 1273, Огузе - 500, Барде - 2234, Агдаме - 982, Тертере - 832, Кюрдамире - 1227, Зардабе - 581, Агсу - 735, Имишли - 1178, Сабирабаде - 1805, Билясуваре - 1390, Саатлы - 1007, Лянкяране - 2392, Астаре - 1222, Хачмазе - 2157, Шабрани - 685).

Для управления экзаменами выделены 91 общий руководитель экзамена, 283 руководителя экзаменами, 3367 педагогов - контролеров, 264 сотрудника по организации пропусков, 91 представитель здания.