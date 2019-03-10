В Грузии закрылся вуз, в котором обучались сотни студентов из Азербайджана
В Грузии аннулирована аккредитация частного грузино-европейского университета.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, несмотря на то, что крайний срок авторизации высшей школы будет завершен в августе этого года, процесс обучения в университете был приостановлен с 4 марта.
Студенты протестуют против отмены аккредитации ВУЗа. В связи с этим члены органа студенческого самоуправления провели пресс-конференцию. Они требовали восстановления учебного процесса в университете.
Отмечается, что в основанном в 2013 году Грузино-Европейском университете обучается 500 человек, из них около 250 студентов являются гражданами Азербайджана.
Студенты грузино-европейского университета отметили, что продолжат борьбу в правовом поле за восстановление аккредитации ВУЗа.
Отметим, что в настоящее время количество граждан Азербайджана, обучающихся в Грузии, составляет 2 124 человека. Из них 470 учатся в государственных и 1654 в частных университетах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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