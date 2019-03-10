9 марта в древней части Баку - Ичеришехер, на площади перед Девичьей башней состоялось мероприятие, посвященное древнему славянскому празднику Масленица.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, масленичные гуляния организованы Ассоциацией русской молодежи Азербайджана (АРМА) при поддержке Русской общины Азербайджана.

В ходе мероприятия бакинцам и гостям азербайджанской столицы была представлена анимационная программа, основанная на масленичных обрядах и традициях, интерактивная постановка. Масленичные гуляния сопровождались концертной программой с песнями, танцами, хороводами и конкурсами.

Для юных гостей были приготовлены фейс-арт, мастер-классы и масленичный блинный фуд-корт.

Также посетители праздничного мероприятия смогли насладиться перформансом талантливой художницы Ульвии Мусаевой, которая работает в необычной технике - пишет картины масляными красками с помощью своих ладоней и пальцев.

Масленица - древний славянский праздник с многочисленными обычаями. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были - чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины.