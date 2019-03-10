В Азербайджане завершается охотничий сезон
10 марта 2019 10:12 126
В Азербайджане сегодня завершается охотничий сезон 2018-2019 года. Об этом, как Day.Az со ссылкой на Trend Trend, сообщил директор Департамента сохранения биологического разнообразия министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.
Ализаде отметил, что охотничий сезон 2018-2019 года был объявлен с 26 мая 2018 года.
По его словам, в конце мая будет объявлено начало охотничьего сезона 2019-2020 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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