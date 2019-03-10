В 1964 году был выпущен фотоальбом "Баку", практически сразу же ставший библиографической редкостью, хотя тираж был 30 тысяч экземпляров. Составителем альбома стал Алиш Лемберанский, легендарный председатель исполкома Бакинского совета Народных Депутатов, по-современному мэр, передает Day.Az со ссылкой на azerhistory.com.

Фотографии для альбома были сделаны не менее легендарным фотохудожником Исаком Исайей Рубенчиком. Тексты написал Имран Касумов, писатель, драматург и сценарист, заслуженный деятель искусств АзССР, Народный писатель АзССР, автор знаменитой повести "На дальних берегах" (в соавторстве с Г.Сеидбейли) об азербайджанском разведчике Мехти Гусейн-заде - Михайло, прославившемся дерзкими операциями против немецко-итальянских фашистов.

Художником-оформителем альбома был Исмаил Ахундов, знаменитый театральный художник, график и плакатист, Народный художник АзССР, Заслуженный деятель искусств АзССР. Иными словами, альбом получился "звездным".

Альбом состоял из 238 страниц с черно-белыми фотографиями и 21 цветной вкладкой. Фотографии отражали все стороны жизни Баку - начиная от снимков бакинцев, их работы и отдыха и кончая невероятно красивыми городскими видами.