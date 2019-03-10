В Шекинском районе 9 человек пострадали в результате автомобильной аварии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на одном из участков автомагистрали Исмаиллы - Гарамарьям - Шеки. Автомобиль "Toyota Prado" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Vito".

9 пострадавших с телесными повреждениями различной тяжести были доставлены в Центральную районную больницу Шекинского района.