Страшное ДТП в Азербайджане, много пострадавших - ФОТО
10 марта 2019 11:06 854
В Шекинском районе 9 человек пострадали в результате автомобильной аварии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на одном из участков автомагистрали Исмаиллы - Гарамарьям - Шеки. Автомобиль "Toyota Prado" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Vito".
9 пострадавших с телесными повреждениями различной тяжести были доставлены в Центральную районную больницу Шекинского района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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