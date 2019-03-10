Согласно указанию министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова 16 марта на территориях Отдельной Общевойсковой Армии, воинских объединений, соединений, воинских частей и специальных учебных заведений будет организован всеармейский субботник.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, в ходе субботника, который будет организован в целях очистки территории, благоустройства и оздоровления экологической среды, на территории военных городков, а также на участках вокруг воинских частей, административных, служебных зданий и объектов будут проведены работы по созданию полосы озеленения, посадке различных видов деревьев и цветочных кустарников, передает Day.Az.