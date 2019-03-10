Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове 11 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без осадков, передает Day.Az.

Утром в некоторых местах ожидается легкий туман. Ожидается умеренный юго-западный ветер, который во второй половине сменится дня северо-западным ветром, местами с усилением. Температура воздуха составит ночью 5-7, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 758 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, ночью и утром местами будет туман. Ветер западный, местами с усилением.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Министерство предупреждает, что 11 марта в Баку и Абшеронском полуострове временами ожидается усиление западного ветра до 20-23 м/c.