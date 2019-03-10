Сегодня около 06:50 вблизи погранзаставы "Горадиз" Государственной пограничной службы около села Бала Бахманли Физулинского района была совершена попытка нарушения государственной границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Так, пограничный наряд выявил и пресек передвижение вооруженных лиц по направлению из Ирана в Азербайджан.

Нарушители границы, не подчинившись законному требованию остановиться и, несмотря на предупредительный огонь, применили оружие против пограннаряда.

Во время перестрелки глава пограннаряда, младший сержант Мамедов Сахавет Физули оглу получил пулевые ранения в грудь, член пограннаряда, солдат Джабраилов Видади Халифагулу оглу - ранение в руку. Оба военнослужащих были немедленно доставлены в госпиталь, но, несмотря на это, спасти жизнь Мамедова не удалось.

Нарушители скрылись с места происшествия.

На место происшествия прибыли глава Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие лица.

Они встретились с отцом геройски погибшего военнослужащего и выразили свои соболезнования.