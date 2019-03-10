В Хачмазе из движущегося автомобиля выпал груз - ВИДЕО
10 марта 2019 17:33 241
В Хачмазе из движущегося автомобиля выпал груз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на 7-ом километре автодороги Хачмаз-Губа открылась задняя дверь грузового автомобиля марки "Газель", следовавшего в Сумгайыт. В результате, на дорогу выпало 30 ящиков яблок.
Владелец груза Заур Мехдиев купил яблоки в Хачмазе и отвозил их в Сумгайыт для последующей перепродажи. Он получил около 500 манатов ущерба.
На место прибыли сотрудники полиции. В связи с фактом ведется следствия.
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