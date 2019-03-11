В Баку произошел несчастный случай с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, в Бинагадинском районе Баку Солтанов Фарид Бахман оглу припарковал свой автомобиль с Mercedes госномером 50 DC 902 во дворе. Через некоторое время автомобиль начал двигаться сам по себе и дочь Фарида Солтанова 2016 года рождения попала под колеса автомобиля. Девочка скончалась на месте происшествия.

По факту ведется расследование.