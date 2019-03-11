Несчастный случай в Баку: Невнимательность отца привела к трагедии
11 марта 2019 10:43 218
В Баку произошел несчастный случай с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, в Бинагадинском районе Баку Солтанов Фарид Бахман оглу припарковал свой автомобиль с Mercedes госномером 50 DC 902 во дворе. Через некоторое время автомобиль начал двигаться сам по себе и дочь Фарида Солтанова 2016 года рождения попала под колеса автомобиля. Девочка скончалась на месте происшествия.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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