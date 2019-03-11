В Физулинском районе произошло тяжелое ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована в поселке Фин.

Местный житель Солтан Джамиль оглу Велиев 1983 г.р., потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106", врезался в грузовик Ford.

От полученных травм водитель "ВАЗ"а погиб на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

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