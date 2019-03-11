Жуткая авария в Азербайджане, есть погибший - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
11 марта 2019 13:11 655
В Физулинском районе произошло тяжелое ДТП с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована в поселке Фин.
Местный житель Солтан Джамиль оглу Велиев 1983 г.р., потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106", врезался в грузовик Ford.
От полученных травм водитель "ВАЗ"а погиб на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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