В Баку здания разных эпох гармонируют друг с другом. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде.

Он отметил, что сегодня в стране осуществляется большая работа в сферах созидания, творчества. "В положительную сторону меняется облик наших городов, поселков, есть большие новшества в азербайджанском искусстве в целом", - сказал Гасымзаде.

В мировом масштабе историческое наследие Азербайджана узнается и представляется на высоком уровне, подчеркнул он.

"Сегодня, проходя в Баку мимо здания, построенного в конце 19-го века, и приближаясь к зданию середины 20-го века, мы не чувствуем, что находимся в другом мире, времени, так как эти здания гармонируют друг с другом. Вот в чем преимущество Баку. В других исторических городах, к примеру, в европейских столицах, мы видим, что рядом со старым городом построены новые здания, не соответствующие ни по архитектурному стилю, ни по масштабу. У нас таковые есть тоже, однако существуют архитектурные произведения, созданные между стилем хай-тек и ретро, старинным стилем, в 50-60-ые годы прошлого века, которые образуют переход из этого времени в другое. Поэтому здания в Баку, являясь произведениями архитектуры, градостроительства, образуют прекрасное единство. Я выступил на встрече Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с деятелями культуры и искусства с таким предложением, чтобы были определены границы исторического центра Баку, и его приняли бы как отдельный район в составе Исполнительной власти города. В заключительной речи глава государства уделил этому предложению очень много времени, и даже дал уже соответствующие поручения", - сказал Гасымзаде.

По его словам, сейчас в данном направлении ведется очень активная работа.

"За минувшие пять дней у меня, практически, не было ни минуты свободного времени, потому что все государственные структуры, занятые этим вопросом, министерства, в том числе министерство культуры, Комитет градостроительства и архитектуры, ИВ города Баку, Государственный комитет по вопросам имущества каждый день связываются со мной и выдвигают предложения, проводят обсуждения для реализации этого вопроса. На мой взгляд, если данный вопрос обсуждается на таком высоком уровне, то, думаю, в кратчайшее время будет принято решение", - добавил Гасымзаде.