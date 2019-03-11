В Билясуваре произошла поножовщина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в селе Несимикенд.

Житель села Исметли Надир Гараев 1982 г.р. получил ножевое ранение.

Его поместили в Билясуварскую центральную районную больницу. Причины инцидента пока неизвестны.

По факту ведется расследование.