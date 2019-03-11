Поножовщина в Азербайджане, есть раненый
11 марта 2019 13:48 57
В Билясуваре произошла поножовщина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в селе Несимикенд.
Житель села Исметли Надир Гараев 1982 г.р. получил ножевое ранение.
Его поместили в Билясуварскую центральную районную больницу. Причины инцидента пока неизвестны.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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