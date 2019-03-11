Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские Авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на аэропорт.

Как говорится в сообщении, причина аварийной посадки - подозрение командира на наличие бомбы на борту самолета.

Отмечается, что по тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта.

"Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Командир ВС принял решение об экстренной эвакуации пассажиров", - говорится в сообщении.

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