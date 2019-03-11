Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана проводят оценку водных ресурсов на территории страны.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, с этой целью продолжается работа по измерению площади и высоты снежного покрова на высокогорных территориях Большого и Малого Кавказа. В данный момент члены экспедиции ведут работу на высоте 1800 метров над уровнем моря в бассейне реки Шемкирчай, передает Day.Az.

Отметим, что экспедиция организована в соответствие с пунктами "Стратегической дорожной карты по производству и переработке сельскохозяйственных продуктов в Азербайджане", утвержденной указом Президента Азербайджана в 2016 году, об изучении потребности в оросительной воде, улучшении обеспечения оросительной водой.