В Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете состоялась широкая презентация книги "Афад Курбанов нашей тюркологии"

Сегодня в Азербайджанском Государственном Педагогическом Университете состоялось мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося ученого-языковеда, тюрколога и общественного деятеля Азербайджана, автора современного алфавита азербайджанского языка и основателя Научной Школы Ономастики, Афада Курбанова, бывшего в 80-х годах ректором данного университета и председателем Комиссии по азербайджанскому алфавиту.

Во время мероприятия состоялась презентация напечатанной в изящном оформлении и посвященной своему учителю видным ученым-языковедом, бывшим заведующим кафедрой "Азербайджанский язык и методика его преподавания" АГПУ, профессором Азизханом Танрыверди, монографии "Афад Курбанов нашей тюркологии".

На мероприятии присутствовали ученые из Института Языкознания НАНА, Института Литературы, Азербайджанского Государственного Педагогического Университета, Бакинского Славянского Университета, Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского Университета Языков и других научных и образовательных учреждений.

Открывая презентацию, проректор АГПУ, профессор Асаф Заманов рассказал о жизни и творчестве, богатой научной и педагогической деятельности видного ученого-языковеда Афада Курбанова, отметил его значительные заслуги в развитии языковедения. Он напомнил, что являвшийся членом Академии Наук Азербайджанской ССР, заместителем председателя Советского Комитета Тюркологов, академиком национальных и международных академий, основоположником ономологии в азербайджанском и общем языкознании Афад Курбанов, чье имя стоит в одном ряду с корифеями азербайджанского языкознания и который признается тюркскими и европейскими языковедами автором оригинальных научных концепций, посвятил 50 лет своей жизни азербайджанской науке, образованию, внес вклад в развитие нашего родного языка и алфавита, являлся создателем фундаментальных трудов и выдающимся ученым-тюркологом, объединившим в себе мудрость и человеческое единство.

Выступая на презентации, декан факультета филологии АГПУ, профессор Махира Гусейнова отметила, что академик Афад Курбанов имеет неоценимые заслуги и в истории развития Азербайджанского Государственного Педагогического Университета. Афад Курбанов, проведший в нем, начиная со студенческих лет и до времен ректорства в общей сложности около 60 лет, сыграл историческую роль в жизни этого образовательного учреждения. Он был в педагогическом университете студентом, аспирантом, ассистентом, преподавателем, доцентом, профессором, заместителем декана, деканом факультета филологии в течение тринадцати лет, заведующим кафедрой "Азербайджанское языкознание" в течение тридцати лет, ректором в течение девяти лет и заместителем председателя Президиума Совета Ректоров ВУЗов Азербайджанской ССР, а также председателем единственных в то время специализированных ученых советов по филологическим и педагогическим наукам.

В 70-80-е годы XX века, когда он руководил АГПУ, институт был заново и полностью перестроен, уровень обучения был значительно повышен, были созданы новые кафедры (факультеты), была качественно обновлена деятельность возглавляемых им диссертационных советов, впервые в истории отечественных учебных заведений был построен шестнадцатиэтажный учебный корпус, студенческие общежития были капитально отремонтированы, был открыт первый на Кавказе и четвертый в СССР военный факультет. Институт был награжден Почетной Грамотой Президиума Высшего Совета Азербайджанской ССР, а на торжественном собрании, посвященном 60-летию создания института, общенациональный лидер Гейдар Алиев прикрепил орден на Красное Знамя Труда Института.

Выступая от имени автора книги, профессора Азизхана Танрыверди, Булудхан Халилов отметил, что в опубликованной монографии автор поделился воспоминаниями о своем наставнике, изучил его многогранное творческое наследие, сферы языкознания в его деятельности, проблемы алфавита, практические вопросы ономологии, культуру речи, энциклопедию личных имен, тюркологическое языкознание, общее языкознание и актуальные вопросы современного языкознания.

Наряду с этим, на мероприятии выступили заведующий кафедрой азербайджанского языкознания, профессор Низами Худиев, заведующий кафедрой Современного азербайджанского языка, профессор Булудхан Халилов, заведующий отделом Прикладного языкознания Института языкознания Национальной Академии Наук Азербайджана, профессор Исмаил Мамедли, заведующая отделом Терминологии Саялы Садыгова, заведующий кафедрой азербайджанского языкознания Азербайджанского Университета Языков, профессор Адиль Бабаев и другие ученые.