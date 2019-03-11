В грузинской армии избили азербайджанца?
11 марта 2019 16:10 402
Проходящий службу в грузинской армии солдат Кязым Гахраманов заявляет, что был избит в воинской части Крцаниси.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, по его словам, сослуживцы требовали у него денег.
Отказавший им К.Гахраманов 9 марта был избит несколькими солдатами на глазах у сержанта.
По его словам, в течение двух дней ему не была оказана медицинская помощь: "Сегодня я связался с семьей и меня привезли из воинской части домой".
К.Гахраманов обратился с жалобой в воинскую часть Марнеульского района. Для прохождения медобследования его доставили в больницу.
Министерство обороны Грузии пока не распространило заявлений по поводу инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!