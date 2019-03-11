Проходящий службу в грузинской армии солдат Кязым Гахраманов заявляет, что был избит в воинской части Крцаниси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, по его словам, сослуживцы требовали у него денег.

Отказавший им К.Гахраманов 9 марта был избит несколькими солдатами на глазах у сержанта.

По его словам, в течение двух дней ему не была оказана медицинская помощь: "Сегодня я связался с семьей и меня привезли из воинской части домой".

К.Гахраманов обратился с жалобой в воинскую часть Марнеульского района. Для прохождения медобследования его доставили в больницу.

Министерство обороны Грузии пока не распространило заявлений по поводу инцидента.