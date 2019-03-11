В Азербайджане работодатели должны установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю для беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, или с ограниченными возможностями здоровья, а также женщин, которые на основании медицинского заключения ухаживают за больным членом семьи. В этом случае продолжительность рабочего дня или еженедельной работы определяется по договоренности сторон.

Об этом было сказано на состоявшемся в Мингячевире семинаре Госслужбы трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии была предоставлена информация об особенностях заключения трудового договора с женщинами, имеющими детей до трехлетнего возраста, а также местах работы, где запрещен женский труд.

Внимание было акцентировано на принципах законодательства, связанных с переходом беременных женщин, а также женщин с полуторагодовалыми детьми на более легкую работу, ограничением привлечения женщин к ночным работам, сверхурочным работам и к работам в воскресные дни.

Мероприятие было посвящено темам "Право женщин на труд и гарантии на его осуществление" и "Пресечение неофициальной занятости".

В семинаре приняли участие работодатели Евлахского и Геранбойского районов, а также городов Нафталан и Мингячевир.