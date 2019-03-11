В Азербайджане посадили десятки тысяч новых деревьев
11 марта 2019 16:27 195
В рамках акций весенней посадки деревьев министерство экологии и природных ресурсов посадило в районах Азербайджана деревья на площади в 108,5 гектара. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.
Акции проходят под девизом "Создай природу этой весной!"
В акциях, проведенных в Габалинском, Губинском, Шабранском, Товузском, Бардинском, Агджабединском, Сабирабадском и Лянкяранском районах, было посажено 53 145 различных пород фруктовых и лесных деревьев.
Акции будут продолжены и в других регионах страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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