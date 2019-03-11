В рамках акций весенней посадки деревьев министерство экологии и природных ресурсов посадило в районах Азербайджана деревья на площади в 108,5 гектара. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Акции проходят под девизом "Создай природу этой весной!"

В акциях, проведенных в Габалинском, Губинском, Шабранском, Товузском, Бардинском, Агджабединском, Сабирабадском и Лянкяранском районах, было посажено 53 145 различных пород фруктовых и лесных деревьев.

Акции будут продолжены и в других регионах страны.