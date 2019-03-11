Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник был вынужден приземлиться в Баку из-за подозрений командира на наличие на борту бомбы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Гейдар Алиев.

"Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что причиной вынужденной посадки стало "подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета". По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на tass.ru.

"Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Командир ВС [воздушного судна] принял решение об экстренной эвакуации пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Службы госбезопасности Азербайджана корреспонденту ТАСС сообщили, что пока не располагают какой-либо информацией в связи с инцидентом.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили ТАСС, что борт вынужденно приземлился в аэропорту Баку из-за информации о возможном наличии на борту посторонних предметов.

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