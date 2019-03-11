Бакинский аэропорт о ЧП с российским самолетом
11 марта 2019 17:21 600
Информация об экстренной посадке самолета авиакомпании Cargolux рейса Гонконг-Люксембург не соответствует действительности. Как передает Day.Az, об этом сообщили в понедельник Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Напомним, что сегодня самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Сообщалось, что причина аварийной посадки - подозрение командира ВС на наличие бомбы на борту самолета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!