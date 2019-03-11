Информация об экстренной посадке самолета авиакомпании Cargolux рейса Гонконг-Люксембург не соответствует действительности. Как передает Day.Az, об этом сообщили в понедельник Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Напомним, что сегодня самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Сообщалось, что причина аварийной посадки - подозрение командира ВС на наличие бомбы на борту самолета.