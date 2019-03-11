В Баку задержали мужчину, нашедшего записку с бомбой на российском самолете
11 марта 2019 17:54 614
Нашедший сообщение о бомбе в экстренно приземлившемся в Баку самолете "Уральских авиалиний" задержан. Как передает Day.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что один из пассажиров авиалайнера обнаружил подозрительную записку в туалете, в которой говорилось, что на борту бомба.
Командир судна решил запросить экстренную посадку в аэропорту Баку.
На данный момент борт полностью проверили, никаких подозрительных предметов не обнаружено.
Мужчина, который нашел записку, задержан.
Отмечается, что в течение двух часов самолет вылетит в Москву.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!