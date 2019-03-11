Нашедший сообщение о бомбе в экстренно приземлившемся в Баку самолете "Уральских авиалиний" задержан. Как передает Day.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что один из пассажиров авиалайнера обнаружил подозрительную записку в туалете, в которой говорилось, что на борту бомба.

Командир судна решил запросить экстренную посадку в аэропорту Баку.

На данный момент борт полностью проверили, никаких подозрительных предметов не обнаружено.

Мужчина, который нашел записку, задержан.

Отмечается, что в течение двух часов самолет вылетит в Москву.